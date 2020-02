Consiglio d'Europa: Julian Assange deve essere rilasciato e deve essere vietata la sua estradizione negli USA (Di giovedì 6 febbraio 2020) Diffondiamo una notizia che cogliamo con grande speranza per il futuro del nostro collega Julian Assange, ingiustamente detenuto in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito: l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (CdE) il 28 gennaio u.s. ha approvato la Risoluzione 2317 in cui chiede il rilascio immediato di Julian Assange, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. di Veronica Tarozzi Abbiamo tradotto per voi (...) - Europa / , WikiLeaks, Julian Assange, Consiglio d'Europa feedproxy.google

