Come disattivare l’audio per tutte le notifiche di Windows 10 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grazie a una semplice impostazione è possibile disattivare l’audio per tutte le notifiche di Windows 10: ecco Come farlo semplicemente e rapidamente. Se usiamo Windows 10 da qualche tempo, di sicuro avremo già visto il centro notifiche, la barra laterale che si richiama facendo click sull’icona a destra dell’orologio. Proprio questa è responsabile delle notifiche di Windows 10, quei messaggi che compaiono in basso a destra quando il sistema deve notificarci qualcosa. Come si comportano le notifiche in Windows 10 Come impostazione predefinita, le notifiche di Windows 10 ci mostrano una notifica nello schermo in basso a destra. Queste notifiche, che si chiamano toaster, sono accompagnate da un suono. Questo naturalmente è pensato per catturare la nostra attenzione. Il che potrebbe anche essere una buona idea. Se non fosse che tra posta elettronica, ... newsmondo

AmazonHelp : @_16K10jk Come indicato, puoi disattivare l'iscrizione da qui: - BillaCamomilla1 : RT @obnvbila: 1. Come guardare il video. Dovete guardarlo tutto, senza aumentare la velocità di riproduzione, senza disattivare l'audio e… - bianc_heria : RT @obnvbila: 1. Come guardare il video. Dovete guardarlo tutto, senza aumentare la velocità di riproduzione, senza disattivare l'audio e… -