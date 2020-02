Benetton difende il ‘suo’ ponte Morandi e licenzia Oliviero Toscani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luciano Benetton e il suo gruppo si dissociano dalle dichiarazioni di Toscani sul ponte Morandi e stracciano il contratto di lavoro che li legava al fotografo. Dopo le polemiche sulle foto con le Sardine, il direttore creativo scende al punto più basso della sua carriera. Una settimana di passione per il fotografo più famoso d’Italia. … L'articolo Benetton difende il ‘suo’ ponte Morandi e licenzia Oliviero Toscani proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

IoCivico : RT @carlakak: LURIDI SCHIFOSI #RotoliDiStampaigienica Solo trafiletti in decima pagina sull'oltraggio di O.Toscani ai 43 morti del Ponte M… - Daviderel4 : RT @carlakak: LURIDI SCHIFOSI #RotoliDiStampaigienica Solo trafiletti in decima pagina sull'oltraggio di O.Toscani ai 43 morti del Ponte M… - JohnnyC15981608 : RT @carlakak: LURIDI SCHIFOSI #RotoliDiStampaigienica Solo trafiletti in decima pagina sull'oltraggio di O.Toscani ai 43 morti del Ponte M… -