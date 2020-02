Alketa a Sanremo: “Con lei sarebbe il Festival più veloce di sempre” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo, Alketa Vejsiu ha travolto il teatro e i telespettatori con tutta la sua energia. La sua parlantina, infatti, ha stupito il pubblico a casa, con molti utenti del web che hanno colto l’occasione per esprimere la propria opinione sui social. Alketa Vejsiu al Festival di Sanremo Co-conduttrice del Festival di Sanremo assieme a Georgina Rodriguez nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, la 36enne conduttrice di Tirana, Alketa Vejsiu, ha mostrato fin da subito la sua incredibile energia, scatenando molti commenti social. “Respira che vai in apnea”, ha scritto ad esempio un utente. Mentre un altro ha aggiunto: “Con Alketa sarebbe il Festival più veloce di sempre. Pensateci per l’anno prossimo”, “Con Alketa la gara dura mezz’oretta, monologhi inclusi”. Sono solo alcuni dei commenti comparsi su ... notizie

