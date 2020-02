Sulla giustizia la maggioranza rischia, non ci sono i numeri in Parlamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A sentire gli addetti ai lavori non ci sarebbe che dire, la riforma della giustizia è inopportuna. Avvocati e gran parte dei magistrati sono scesi in piazza per combattere una riforma che oggi non risolverebbe, a loro dire, il problema delle lungaggini burocratiche e che al contempo mette a rischio la maggioranza di governo. Sulla … L'articolo Sulla giustizia la maggioranza rischia, non ci sono i numeri in Parlamento proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

meb : Ieri sera a #NonelArena ho parlato di giustizia e della posizione di @ItaliaViva sulla #prescrizione. Ecco cosa ho… - crippa5stelle : Quella sulla prescrizione è una polemica che non fa bene al Paese e non rispetta le istanze di giustizia che arriva… - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO CONTE: 'PASSA IL TEMPO A INSULTARMI, TACE SULLA BARBARIE DELLE GIUSTIZIA' -