Sonny Di Meo attacca Giuseppe: “Non lo temo, non è davvero interessato a Sara” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sonny Di Meo spera di innamorarsi a Uomini e Donne, accusa Giuseppe di non essere interessato a Sara Si è creata una rivalità evidente tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi, entrambi stanno corteggiando Sara Shaimi al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Sonny Di Meo ha parlato della tronista e del suo rivale. Parlando di Sara ha svelato: “Penso che sia una persona molto sensibile, divertente: ha sempre il sorriso stampato in volto. L’aspetto che di lei più mi ha colpito è la sua voglia di guardare oltre, di non fermarsi all’apparenza e di non lasciarsi influenzare del parere degli altri.” Il corteggiatore ha aggiunto: “Voglio prendermi del tempo per verificare le mie impressioni. Anche perché in quest’esperienza il tempo, forse, non basta mai per conoscere davvero una ... nonsolo.tv

zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Sonny Di Meo parla di Sara Shaimi e svela cosa pensa davvero di Giuseppe Nastasi! - #‘Uomini… - zazoomblog : Uomini e donne Sonny Di Meo contro Giuseppe: “Non è veramente interessato a Sara” - #Uomini #donne #Sonny #contro - zazoomnews : Uomini e donne Sonny Di Meo contro Giuseppe: “Non è veramente interessato a Sara” - #Uomini #donne #Sonny #contro -