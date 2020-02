Serena Enardu attacca Fernanda Lessa | Scontro annunciato al Grande Fratello Vip

Pago difende Serena Enardu e attacca Fabio Testi : “Battuta di cattivo gusto” : Pago attacca Fabio Testi e difende Serena Enardu al GF Vip: “Battuta di cattivo gusto” Nella notte, Pago ha attaccato Fabio Testi e ha difeso Serena Enardu. L’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ricordato, parlando con Barbara Alberti, i commenti di Fabio Testi sul suo rapporto con Serena Enardu: “Lui ha fatto quella battuta di cattivo gusto. Io accetto tutto ma non c’è bisogno di rimangiarsela, può ...

‘Gf Vip 4’ - dopo le critiche di Antonio Zequila su Serena Enardu - la gemella Elga Enardu svela un (clamoroso) retroscena del passato! : Che Antonio Zequila non fosse particolarmente felice della presenza di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip 4 è ormai cosa ben nota a tutti. Non ultimo nel corso della puntata serale di lunedì, Er Mutanda non ha nascosto il suo pensiero relativamente alla coppia formata dall’ex tronista e Pago, il cui rapporto potrebbe creare degli svantaggi agli altri concorrenti “soli”, mentre quello dei due ora potrebbe diventare un “gioco di ...

Barbara d’Urso tira una frecciatina a Serena Enardu : il caffeuccio è servito : Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è andata in crisi dopo aver visto alcune foto del suo fidanzato mano nella mano con un’altra bionda. Durante la cena Serena Enardu, commentando con Antonella Elia proprio le foto incriminate, ha tirato una frecciatina alla “bionda paparazzata” che a suo dire sarebbe stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque già dall’indomani. Questo ...

“Questa signorina…”. Serena Enardu nomina Barbara D’Urso al GF Vip e lei risponde in diretta : Serena Enardu si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che non sono state assolutamente gradite da Barbara D’Urso. Le ultime indiscrezioni riferiscono comunque di rapporti non buoni tra le due per altre vicissitudini passate. Pare che la sorella gemella Elga abbia declinato la proposta di partecipare a ‘Domenica Live’. Barbarella non ha accettato di buon grado l’atteggiamento della sarda che avrebbe voluto costruire ...

GF Vip - spunta il fuorionda che inchioda Pago e Serena Enardu. Pubblico infuriato : “Vi aspettiamo al varco” : L’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip ha scombussolato gli equilibri della casa. Se ne sono accorti tutti, in primis alcuni inquilini, che in queste ore non si sono fatti problemi a criticare l’ingresso della fidanzata (ormai gli attriti di Temptation Island sono acqua passata) nel reality show di Alfonso Signorini. Dopo il clamoroso addio nel falò della spiaggia di Temptation, Pago e Serena hanno vissuto questi mesi ...

Grande Fratello Vip 2020 - Serena Enardu e Pago costruiscono una capanna. Polemiche nella casa : Dopo il ritorno di fiamma tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020, Pago e Serena Enardu, scoppiano le Polemiche in casa, sono dei privilegiati! Gli inquilini hanno mostrato tutto il loro disappunto nelle varie clip che Alfonso Signorini ha fatto vedere hai due piccioncini. Critiche per i due, accusati di poter complottare insieme nelle nomination. Fabio Testi rincara la dose: “la capanna per una trom**ta?? ma dai è una cosa ...

Barbara d’Urso - la frecciatina a Serena Enardu : “Meravigliosa questa signorina” : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso replica a Serena Enardu: la concorrente del Gf Vip ha parlato delle sue trasmissioni nella Casa Barbara d’Urso non ha preso benissimo una frase pronunciata da Serena Enardu. Fra le due potrebbero esserci degli attriti che risalgono però a prima di queste parole dell’ex tronista. Sarebbero in questo caso degli attriti […] L'articolo Barbara d’Urso, la frecciatina a Serena Enardu: ...

Grande Fratello Vip - la strategia di Pago e Serena Enardu : "Chi si mette contro è finito - stagli vicino" : Il Grande Fratello Vip è innanzitutto un gioco che tutti vogliono vincere per la gloria e per la fama. E quindi le strategie all'interno della casa sono una componente essenziale della trasmissione. Peccato che Pago e Serena Enardu rischino di ottenere l'effetto boomerang, perché generalmente agli s

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso bacchetta Serena Enardu : “Questa signorina…” : Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso durante la diretta ha bacchettato Serena Enardu per alcune frasi pronunciate ieri al Grande Fratello Vip Barbara d’Urso è amata dal pubblico del piccolo schermo perché, con garbo ed educazione, riesce sempre a dire tutto quello che pensa, senza risparmiarsi mai con nessuno. Per questo motivo, non appena è stata […] L'articolo Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso bacchetta Serena Enardu: “Questa ...

Grande Fratello Vip | Pago fa piangere Serena Enardu : “Non avrei dovuto!” : Grande Fratello Vip | Pago ha ammesso di aver fatto piangere la sua compagna Serena Enardu mentre erano nella suite La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu sembrava finalmente procedere nel verso giusto, ma dopo qualche giorno passato insieme al Grande Fratello Vip iniziano già a venire fuori le prime incomprensioni e litigi rispetto […] L'articolo Grande Fratello Vip | Pago fa piangere Serena Enardu: “Non avrei dovuto!” è ...

Elga - la sorella di Serena Enardu - in lacrime : non è riuscita a trattenersi durante il GF Vip : E così il GF Vip ha fatto riunire Pago e Serena Enardu. Dopo la burrascosa avventura a Temptation Island Vip, che ha segnato la fine della loro lunga storia d’amore, e mesi di lontananza e frecciatine, la coppia si è ritrovata. Non è stato facile per il cantante, dal principio concorrente del reality di Alfonso Signorini, dimenticare tutto e dare un’altra possibilità alla sua ex. Ma poi, dopo averla vista una prima volta nella Casa (quando il ...

Fernanda Lessa attaccata da Serena Enardu : scontro al Grande Fratello Vip : GF Vip anticipazioni, Serena Enardu critica Fernanda Lessa: “Non voglio infierire, ma cambia spesso opinione” Serena Enardu, nonostante sia entrata nella casa del Grande Fratello Vip solo da pochi giorni, pare si sia fatta un’idea ben precisa di alcuni concorrenti, tra i quali Fernanda Lessa. Difatti su quest’ultima, la fidanzata di Pago non ha espresso una bella opinione, confessando alla Elia: “Non voglio ...

Pago frena su Serena Enardu : “Tengo i piedi per terra e mi tengo l’ultimo fischio” : Pago e Serena Enardu al settimo cielo dopo la riconciliazione, lui non dimentica però la sofferenza provata Si torna a parlare del ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I due si sono ritrovati e sembrano essere più innamorati e complici che mai nella casa più spiata d’Italia, eppure il gieffino sembra avere ancora qualche dubbio sui sentimenti di Serena. Nel ...

GF Vip 2020 - i concorrenti criticano Pago e Serena Enardu : “Ridicoli - sono privilegiati” : Nel corso della nona puntata del 'Grande Fratello Vip 2020', Pago e Serena Enardu hanno scoperto cosa hanno detto alle loro spalle gli altri inquilini della casa. C'è chi ritiene che la loro relazione li renda privilegiati, anche perché possono accordarsi su chi votare e influenzare l'andamento delle nomination.Continua a leggere