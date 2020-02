Secondo Stephen Ogongo le Sardine sono manovrate: «Santori vede il mondo come Peppone e Don Camillo» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La rottura è stata certificata, così come la scissione che mostrerà i primi risultati nel corso delle prossime manifestazioni di piazza delle Sardine. A muovere pesanti critiche ai leader bolognesi è stato il coordinatore romano Stephen Ogongo che, nella giornata di lunedì, ha certificato la frattura della fronda capitolina rispetto ai fondatori iniziali del movimento nato in Emilia-Romagna. E a scatenare il putiferio e le accuse è stata quella fotografia in compagni di Luciano Benetton e Oliviero Toscani a Fabrica. LEGGI ANCHE > Jasmine Cristallo a Otto e Mezzo: «Quel che sta accadendo alle Sardine è fisiologico» «Non tutte le persone che hanno riempito piazza San Giovanni erano di sinistra – ha detto Stephen Ogongo nella sua intervista a Il Corriere della Sera -. Il mondo visto da Santori è il mondo di Peppone e Don Camillo, buoni contro cattivi e nessuno spazio per superare ... giornalettismo

