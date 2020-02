Sanremo, la storia di Cavallo Pazzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La storia del Cavallo Pazzo a Sanremo Nel 2019, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2019, Fabio Rovazzi ha invitato Fausto Leali sul palco per uno sketch comico, regalando al pubblico momenti di ilarità. Il noto interprete di Ti lascerò ha sorprendentemente accettato di rendere omaggio a Cavallo Pazzo, alias Mario Appignani, l’iconico disturbatore della kermesse canora del 1992. Durante il 42° Festival di Sanremo, vinto da Luca Barbarossa con Portami a ballare, il noto disturbatore rubò la scena ai concorrenti invadendo il palco sul quale si sarebbe esibito poco dopo proprio Leali con la canzone Perché. “Questo Festival è truccato, e lo vince Fausto Leali con il brano”, riuscì a dire Cavallo Pazzo prima di essere trascinato via dalla sicurezza e dallo stesso Pippo Baudo, presentatore di quel Festival. Mario Appignani è un attivista noto soprattutto per le sue azioni di ... tpi

