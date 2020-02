Salerno: Shoah, il programma della “Giornata della Memoria” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A conclusione degli incontri destinati alla conoscenza della Shoah e della vicenda umana delle vittime dei campi di sterminio nazisti, coordinati da Eduardo Scotti, giornalista di Repubblica, e rivolti ai docenti e agli studenti degli Istituti scolastici Superiori, lunedì 10 febbraio, alle ore 9,30, presso il Teatro Augusteo, si terrà la manifestazione conclusiva del progetto “Giornata della Memoria”. All’incontro, condotto dai giornalisti Tonia Cartolano di TgSky e dal giornalista di Repubblica Eduardo Scotti, parteciperanno la signora Tatiana Bucci e il signor Mario De Simone, testimoni viventi della Shoah. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, prof.ssa Eva Avossa e il giornalista Eduardo Scotti illustreranno l’iniziativa nella Conferenza stampa, alla quale sono stati invitati a partecipare i Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte negli ... anteprima24

