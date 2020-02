Ponte Morandi, Oliviero Toscani chiede scusa: «Sono umanamente distrutto» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oliviero Toscani si difende dopo la bufera sulle sue parole a proposito del crollo del Ponte Moranti. «Ma a chi interessa se casca un Ponte? Ma smettiamola!», aveva detto il fotografo durante la trasmissione Un giorno da pecora su RadioUno. «Sono distrutto umanamente» dice oggi Toscani dai microfoni di Radio Capital. «Si prende una frase estrapolata da qualcuno per il suo programma un po’ scandalistico, con questa comunicazione moderna che cerca il sensazionalismo. Non era quella l’intenzione». «Stavo spiegando – aggiunge – che l’incontro a Fabrica aveva come tema principale la comunicazione e non si era parlato del Ponte Morandi né della questione Autostrade e adesso mi ritrovo accusato in questo modo. Cosa posso fare? Mi posso solo scusare nel modo più profondo. Questo attacco non lo merito e ribadisco: nessuno vuole che cada un Ponte! Il Morandi ... open.online

GiovanniToti : 'Ma a chi interessa che caschi un ponte'. Lo ha detto oggi Oliviero Toscani per difendere le sardine con i Benetton… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi eran… - Agenzia_Ansa : . @OToscani choc sul Morandi: 'A chi interessa se cade un ponte?' Ira dei familiari delle vittime #ANSA -