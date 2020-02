Papa a convegno con Fmi: allegerire debito di paesi indebitati (Di giovedì 6 febbraio 2020) "Quando gli organismi multilaterali di credito accertano le diverse nazioni, è importante tenere in considerazione gli elevati concetti di giustizia fiscale, i presupposti pubblici responsabili nel loro indebitamento e, soprattutto, la promozione effettiva e dei più poveri per renderli protagonisti nel contesto sociale": lo ha detto il Papa intervenuto a sorpresa questo pomeriggio ad un convegno in Vaticano alla presenza della direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e del ministro delle Finanze argentino, Martin Guzman. Questi organismi, ha detto Francesco parlando in spagnolo, devono ricordare la "propria responsabilità di fornire assistenza allo sviluppo alle nazioni povere e alleggerire il debito per le nazioni fortemente indebitate". Papa Francesco ha lamentato che "le persone povere nei paesi fortemente indebitati soffrono di una pressione ... ilfogliettone

