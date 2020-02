Paolo Palumbo a Sanremo 2020 ci insegna a ridare valore alla vita (Di giovedì 6 febbraio 2020) Amadeus sta dando un’impronta sociale molto importante al Festival di Sanremo 2020 e in quest’ottica rientra lo spazio concesso a Paolo Palumbo, giovane ragazzo di 22 anni che sta commuovendo il mondo con la lotta alla SLA. Il giovane sardo si è esibito con l’amico Christian Pintus cantando con il suo simulatore di voce robotico in un testo davvero bello ed intenso. Amadeus ha poi accolto cosi Paolo Palumbo: “Ci siamo fatti una promessa qualche mese fa e ci tenevo tantissimo venissi a Sanremo. Sei fighissimo e elegante”. Paolo Palumbo a Sanremo 2020 ci insegna a ridare valore alla vita Ora parla Paolo Palumbo e lo fa con un monologo che arriva dritto al cuore di tutti: “Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Palumbo sono nato in Sardegna e combatto da 4 anni con la sla. Ringrazio amadeus, chiudete gli occhi ed immaginate che la vostra quotidianità venga stravolta che il ... giornalettismo

SIAE_Official : Orgogliosi di aver portato la storia di Paolo Palumbo sul palco di #CasaSIAE. Dobbiamo supportare tutti attivament… - elvira_serra : Paolo e Rosario Palumbo, fratelli d’Italia ???? #Sla #Sanremo2020 #Festivaldisanremo2020 - SIAE_Official : Ieri Paolo Palumbo era da noi a #casasiae, per raccontarci la sua storia! Oggi siamo orgogliosi di vederlo sul palc… -