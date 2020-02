Paola Di Benedetto: il fidanzato Fede non andrà al GF Vip. L’indiscrezione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grande Fratello Vip: Federico Rossi non farà nessuna sorpresa a Paola Al Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto continua a lanciare appelli al fidanzato. La madre natura di Ciao Darwin, legata da circa due anni a Federico Rossi, il cantante del duetto Benji & Fede, nella casa del GF Vip sta lanciando una serie di messaggi al fidanzato che vorrebbe poter riabbracciare. Nel corso del primo mese di reality per Paola Di Benedetto non è arrivato nessun segnale da parte del fidanzato. Federico Rossi si è limitato a mandare un video messaggio alla modella appena prima del suo ingresso al GF Vip 4 e, in base quanto rivelato sulle pagine del settimanale Chi, non ci sarà nessuna sorpresa prevista per lunedì prossimo per la ragazza: “Nonostante i tanti “richiami d’amore” della fidanzata, Paola Di Benedetto, rinchiusa nella casa del GF Vip, il cantante Federico Rossi, ... lanostratv

ViaColTrash : Ragazzi ma Fabio Testi è un mito totale. Parla con una cognizione di causa incredibile, ed è costretto a confrontar… - Andreal20455478 : Paola di Benedetto per andare a letto tutto ciò ? #gfvip - VPriddo : I discorsi di Paola Di Benedetto hanno la profondità di una pozzanghera ma non avrei mai pensato di dire che è una delle meno peggio #gfvip -