Ogongo, che accuse alle Sardine: “Sono manovrate, un errore appoggiare il PD” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Stephen Ogongo lancia attacchi durissimi alle Sardine. Il comunicato inviato proprio da Ogongo ai giornali lasciava presagire una scissione tra le Sardine romane e quelle bolognesi in seguito alla foto di Mattia Santori e compagni con Oliviero Toscani e (soprattutto) Luciano Benetton. Nelle ore successive Ogongo è stato messo all’angolo, con le Sardine romane pronte … L'articolo Ogongo, che accuse alle Sardine: “Sono manovrate, un errore appoggiare il PD” NewNotizie.it. newnotizie

ankerachele : Movimento delle #Sardine Altri malumori interni. Parla #Ogongo Ogongo! Quello dell'invito a Cacca Pound in piazza… - patriziamolina : @ilgiornale #ogongo è semplicemente un INFILTRATo che fin dall'inizio ha tentato di far entrare nelle #sardine i… - vitcastagna : RT @patriziamolina: #ogongo è semplicemente un INFILTRATo che fin dall'inizio ha tentato di far entrare nelle #sardine i fascisti e Cas… -