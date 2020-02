Nuovo amore: accoglilo e proteggilo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anche se vi eravate ripromesse che no, non vi sareste innamorate mai più, ecco che è arrivato l’uomo che ha cambiato totalmente la vostra vita. Vi trovate così fidanzate e nuovamente pronte ad affrontare la vita di coppia. Ma come accogliere e proteggere questo Nuovo amore? Quando nasce un amore Una coppia appena nata si riconosce quasi subito, l’amore è genuino, spontaneo e sempre ridente. Si tratta di un classico del resto: c’è tanta voglia di conoscersi e di stare insieme e non si ha voglia di pensare ai problemi o di crearne di nuovi, soprattutto quando l’amore arriva dopo aver chiuso una o più storie importanti. Spesso dopo il primo periodo “rosa e fiori” iniziano i problemi e le incomprensioni o peggio un appiattimento generale. Eppure una relazione dovrebbe essere uno scambio di energia fondata su affinità e attrazione reciproca, fisica e mentale. Inizialmente, nella fase di ... bigodino

