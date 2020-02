Napoli, tavolo in Prefettura: entro aprile altri cento agenti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «A Napoli il numero delle forze dell’ordine è già molto consistente e verrà integrato ulteriormente. Già nell’ultimo mese del 2019, e da qui ad aprile, ci sarà l’arrivo di un centinaio di agenti di polizia, 140 carabinieri sono appena arrivati, altri 190 arriveranno e poi a regime la polizia avrà ancora trecento agenti in più». Così il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, a Napoli per un vertice sicurezza che si è tenuto in Prefettura presenti i vertici delle forze dell’ordine e per il Comune di Napoli il vicesindaco Enrico Panini e il capo di Gabinetto Attilio Auricchio. «Poi ricordiamo – ha aggiunto – i 300 militari e la Guardia di Finanza. Stiamo parlando di oltre una decina di migliaia di agenti che a vario titolo presidiano il territorio e lo fanno molto bene con risultati straordinari nonostante la difficoltà oggettiva». Dal tavolo è ... ildenaro

