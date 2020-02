Matteo Salvini sui transfughi M5S: “Lega non è un autobus” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Matteo Salvini sui transfughi M5S: “Lega non è un autobus” Matteo Salvini: “prescrizione riformicchia.” E aggiunge: “Lega non è autobus” Abbiamo ricordato in più occasioni come le forze di maggioranza che sostengono l’esecutivo si stiano sfidando sul nodo prescrizione. Il Movimento 5 Stelle difende la riforma della Giustizia, voluta dal guardasigilli e attuale capo delegazione dei pentastellati, Alfonso Bonafede. Dall’altro, Italia Viva di Renzi insiste nella necessità di emendare fortemente il testo – in particolare, la parte che riguarda la prescrizione – e si affida ai voti di Forza Italia in Senato per fare pressione sugli alleati. L’emendamento Annibali (che sospenderebbe per un anno l’efficacia dell’ultima riforma della giustizia) potrebbe passare grazie ai voti dell’opposizione. Impossibile non guardare anche alla ... termometropolitico

