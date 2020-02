LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: si parte con Vibo Valentia-Perugia! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata Vibo Valentia-PERUGIA 1-0: Si parte con un errore al servizio di Leon. 19:28 Terminato il riscaldamento a Vibo Valentia. 19:26 Infine sarà la volta di Verona-Padova, il derby veneto vale molto per i padroni di casa, che al momento occupano la nona posizione e che hanno bisogno di uno scossone dopo una stagione fin qui deludente. 19:23 Ravenna proverà a consolidare la propria situazione, che al momento significa play-off, i ragazzi di Bonitta sfideranno Latina, che invece necessita di una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. 19:20 Quella far l’Itas e il PowerVolley è una delle sfide più appassionanti dell’anno, queste due squadre si sono affrontante innumerevoli volte e con molta probabilità questa dovrebbe essere la sfida dei quarti di finale dei play-off. Chi vince si assicura la ... oasport

OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati turno infrasettimanale in tempo reale - piripetenusmeow : RT @modenavolley: È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pronto, e t… - modenavolley : È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pront… -