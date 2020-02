Juventus, Raiola: «De Ligt? Altro che fatica, io lo vedo crescere» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le dichiarazioni di Mino Raiola, noto procuratore, sul proprio assistito De Ligt, gioiello della difesa della Juventus Interpellato da SportVoetbalMagazine, Mino Raiola ha rilasciato un commento anche su Matthijs de Ligt e del suo contributo con la maglia della Juventus. Ecco le sue parole. «Matthijs de Ligt è come un Rembrandt, lo sta dimostrando con le sue ultime prestazioni. Sta diventando “Ronda di Notte” e lo vedi emergere davanti ai suoi occhi. Ho sentito che starebbe facendo fatica con la Juventus, ma io vedo Matthijs crescere. È per la prima volta da solo in un club straniero, con una cultura differente, mentre lui era abituato solo a quella dell’Ajax. Lui è come una petroliera, non ci si può aspettare che svolti di novanta gradi all’improvviso. Ma lui progredisce costantemente e una volta decisa una direzione, non può più essere fermato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

