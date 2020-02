Juric: «Serviva un grande Verona per fermare questa Lazio» – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha commentato in zona mista la prestazione dei gialloblù contro la Lazio – VIDEO L’Hellas Verona torna dall’Olimpico con un buon punto conquistato contro la Lazio, al termine di una partita accesa e combattuta alla pari fino all’ultimo. Può essere soddisfatto il tecnico gialloblù Ivan Juric, che commenta così in zona mista il pareggio con la squadra di Simone Inzaghi: «Serviva un grande Verona per fermare questa Lazio». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

