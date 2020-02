Il presidente Mattarella ha firmato il dl cuneo fiscale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il dl cuneo fiscale. La riforma entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. ROMA – Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il dl sul cuneo fiscale. Nella serata di mercoledì 5 febbraio 2020 il Capo dello Stato ha messo la propria sigla sulla riforma che entrerà in vigore dal prossimo luglio. Nelle prossime ore il decreto dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. “Si tratta del provvedimento – si legge sul sito Quirinale – che prevede misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente“. Taglio del cuneo fiscale, le ultime novità Tutto secondo le previsioni dei mesi scorsi. L’Ansa è entrata in possesso della bozza del decreto legge che è composta da cinque articoli. Prevista una detrazione di 80 euro mensili per le persone con ... newsmondo

