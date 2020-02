Gene Reynolds: morto a 96 anni il co-creatore di M.A.S.H. (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Sindacato dei Registi Americani ha annunciato la morte di Gene Reynolds, ex presidente dell'organizzazione e co-creatore di M.A.S.H.. Gene Reynolds, creatore della serie M.A.S.H., è morto nella giornata di lunedì a Burbank, in California, all'età di 96 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il Sindacato dei Registi americani di cui lo sceneggiatore, regista e produttore è stato presidente per quattro anni a partire dal 1993. Gene Reynolds ha creato M.A.S.H. insieme allo sceneggiatore Larry Gelbert, dando vita a una serie cult andata in onda per 11 anni e in grado di conquistare numerosi premi prestigiosi, tra cui Emmy e Peabody. Thomas Schlamme, presidente del sinsacato dei registi, ha dichiarato: "L'influenza di Gene è stata significativa e ... movieplayer

Gene Reynolds Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gene Reynolds