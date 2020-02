eSports: Via alla eSerie A Tim su FIFA 20 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ora è ufficiale. Sono aperte le iscrizioni al torneo EA SPORTS FIFA 20 della eSerieA TIM, il primo torneo online organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con Infront e PG eSports che si disputerà utilizzando come console esclusiva PlayStation®4 (PS4™). I numerosi appassionati di FIFA 20, il celebre videogioco di EA SPORTS, potranno sfidarsi in un Campionato che si annuncia elettrizzante e competitivo, con in palio il titolo di Campione d’Italia. Il torneo, che si concluderà a giugno è aperto a tutti e per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link: https://pge.gg/tournaments/FIFA20-eSerie-a-tim-open-qualifier-1 I migliori tra i videogiocatori che si qualificheranno online avranno la possibilità di essere scelti da uno dei 17 Club ufficiali che prendono parte al Campionato e affrontare le fasi successive ... gamerbrain

BuzuLuke : Indiscrezione: esports, ecco l’Inter insieme ai Qlash - mAscki0 : RT @DeugemoTwo: Il derby d'Italia sarà anche negli esports: è l'indiscrezione che arriva dalle voci di corridoio con l' @Inter che avrebbe… - italia_esports : RT @Balerio12: Anche l'@Udinese_1896 entra nel mondo degli #eSports. I friulani hanno dato via alle selezioni per t… -