Elodie Instagram | provocante e sensuale sul palco di Sanremo | «Pazzesca!»

Elodie Instagram - lo scatto alla vigilia di Sanremo 2020 incanta : «Un schianto» : «Si comincia…», così recita l’ultimo post di Elodie Di Patrizi, alla vigilia del Festival di Sanremo, a cui prenderà parte con la canzone Andromeda, che porta la firma di Mahmood e di Dardust. Il duplice scatto ritrae l’artista romana, che si è classificata seconda alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi, con indosso un magnifico abito di Versace. Il primo valorizza l’outfit della giovane, il secondo invece ...

Elodie Instagram - graffiante in versione animalier : «Che leopardessa. Caccia grossa» : Mancano poche settimane alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Elodie Patrizi, conosciuta ai più come Elodie, parteciperà alla gara canora col brano, scritto per lei dal fidanzato Mahomood, Andromeda. Nell’attesa la giovane ha pubblicato mercoledì 9 gennaio 2020 un nuovo singolo dal titolo Non è la fine, che vede la partecipazione di Gemitaiz. Il brano, primo estratto da This is Elodie, terzo album di inediti della 29enne, sarà ...

Elodie : "Io e Marracash non siamo da Instagram" - : Ludovica Marchese Intervistata dal settimanale Gente, Elodie getta nuova luce su come stia vivendo la storia con Marracash e su cosa le piacerebbe che lui le regalasse per Natale Manca poco per salutare il 2019 ed è quindi l’ora di tirare le somme. In particolare, per Elodie, la cantante 29enne lanciata dalla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato un anno particolarmente positivo. La sua hit estiva, Margarita, ad ...

Elodie : "Mi piace l'uomo che ti regala l'intimo... Io e Marracash siamo spontanei - non siamo una coppia da Instagram" : Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per Elodie, la cantante 29enne lanciata dalla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua hit estiva, Margarita, infatti, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale: grazie a questa canzone, infatti, Elodie Di Patrizi ha conosciuto colui che è il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash.Intervistata dal settimanale Gente, Elodie ha espresso la ...

Elodie Instagram - eccitante in lingerie : «Quella sottoveste… L’ottava meraviglia!» : Per essere sensuale, è sensuale. Un misto di eleganza ed erotismo. Stiamo parlando di Elodie Di Patrizi, conosciuta solo come Elodie, nota cantante romana, che si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5. La sexy artista, compagna di Marracash, ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto intrigante che ha ottenuto in poche ore già ...

Elodie Instagram - nuovo look non convince : «Sembra leccata in testa da un cavallo!» : Essere un personaggio pubblico comporta non solo onori, ma anche qualche seccatura. Lo sa bene la cantante Elodie Di Patrizi, nota semplicemente ai più col nome di Elodie, che è stata criticata per il suo nuovo look. Per alcuni follower il modo di portare i capelli schiacciati non le dona affatto, anzi. Da un commento ne sono partiti a catena tanti altri, davvero un ping pong infinito, che ha richiesto l’intervento della diretta ...

Elodie Instagram - atomica quanto conturbante : «Wow… Stai benissimo così» : Uno dei personaggi dell’anno 2019 è senza dubbio Elodie, nota cantante che la scorsa estate ha fatto ballare tutti con i tormentoni Pensare male, in coppia con i The Kolors, e Margarita, che l’ha vista collaborare con Marracash, con cui poi la 29enne romana ha intrapreso una relazione extralavorativa. I due, nonostante la differenza di età, si sono scoperti innamorati. «La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho ...