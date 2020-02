Così le compagnie petrolifere mettono un piede fuori dall’Italia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma. Se mettiamo in fila i provvedimenti presi dal governo gialloverde prima e da quello rossogiallo poi non c’è troppo da stupirsi di fronte al disimpegno delle compagnie petrolifere nei confronti del mercato italiano. Eppure i numeri fanno effetto: più di duemila chilometri quadrati di aree in co ilfoglio

Così l’Italia «regala» 226 milioni di incentivi alle compagnie aeree estere : L’inchiesta del «Corriere» sui documenti dei trenta scali più importanti del Paese. La fetta maggiore finisce alle low cost. Ecco tutti i numeri

NicolaPorro : Mai visto un movimento antisistema così dentro al sistema. Come scrive @MaxDelPapa in questo irriverente ritratto,… - raffadio34077 : RT @NicolaPorro: Mai visto un movimento antisistema così dentro al sistema. Come scrive @MaxDelPapa in questo irriverente ritratto, '#Sardi… - CalloniSandro1 : RT @CathVoicesITA: Rispettare la #vita sempre, mai arrendersi, occuparsi degli altri, guadagnare #amore e così scoprire il vero senso dell’… -