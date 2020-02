Coronavirus, salgono a 24.324 i contagi e a 492 i morti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quasi 4mila contagi da Coronavirus solo nelle ultime 24 ore. Registrati 67 nuovi decessi nella provincia di Hubei CINA: Il Coronavirus non si ferma e sale a quota 24.324 il numero dei casi accertati. Solo nelle ultime 24 ore è stato confermato il contagio di 3.887 nuove persone. Nella provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia, il … L'articolo Coronavirus, salgono a 24.324 i contagi e a 492 i morti NewNotizie.it. newnotizie

Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - tg2rai : Il #coronavirus in #Cina. Il contagio non rallenta: i morti salgono a oltre 400, e arrivano i primi licenziamenti p… - ladyrosmarino : RT @fanpage: #coronavirus, sale il bilancio di vittime e contagiati -