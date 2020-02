Concorso Polizia di Stato, 1650 allievi agenti: chi partecipa, requisiti e selezione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aperte le candidature per il Concorso Polizia di Stato 2020: fino al 2 Marzo tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati nel bando potranno inviare la domanda di partecipazione telematica. La procedura è aperta a tutti i civili, anche senza aver preStato servizio militare. A seguire verrà indetto un bando per 1350 posti riservato ai Volontari in Ferma Prefissata delle Forze Armate in possesso di licenza media. Nei prossimi paragrafi parleremo di requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione. Concorsi Polizia e Forze Armate: novità e aggiornamenti Concorso Polizia di Stato 2020: requisiti il Concorso 1650 agenti allievi Polizia di Stato è aperto a tutti gli aspiranti candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; diploma di ... leggioggi

