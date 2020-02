Come conservare i cibi per farli durare di più (Di mercoledì 5 febbraio 2020) MeleSalumiBasilicoBananeLattugaPasta avanzataVerdure già cottePomodoriFormaggiPatatePaneFragoleLa nuova immagine della campagna, di AltanIl 5 febbraio, Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, promossa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Salute, la prima è una buona notizia: secondo l’Osservatorio nazionale Waste Watcher, buttiamo via circa il 20% in meno di cibo rispetto all’anno scorso, e se nel 2014 un italiano su 2 dichiarava di cestinare alimenti quasi ogni giorno ora lo fa uno su dieci. Cosa è cambiato? Siamo più attenti alle conseguenze delle nostre azioni: lo stesso Osservatorio conferma che la sensibilità verso i temi della sostenibilità è aumentata dato che ormai 7 italiani su 10 hanno compreso che c’è una connessione tra spreco di cibo e salute dell’ambiente e ... vanityfair

