Chi è Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Elettra Lamborghini è una vera stella del web: spumeggiante e sempre con il sorriso sulle labbra, ama stare davanti le telecamere. Sua sorella Ginevra sembra essere esattamente l’opposto, molto più riservata e dedita alla sua carriera – lontana dalle luci dei riflettori, ovviamente. Tanto che in molti non sapevano nemmeno della sua esistenza, fino a poco tempo fa. Elettra può vantare una famiglia decisamente molto numerosa: ha ben quattro tra fratelli e sorelle, e Ginevra è la penultima ad aver allargato la schiera dei Lamborghini. Classe 1994, la ragazza ha deciso di seguire le orme di nonno Ferruccio e di papà Tonino, lavorando presso l’azienda di famiglia, che rappresenta uno dei brand del lusso italiano tra i più conosciuti al mondo. Mentre Elettra, con il suo carattere esuberante e tutto pepe, si è fatta conoscere in televisione e sul web diventando un vero e ... dilei

reowyn_ : @Ginevra_Carrero MA QUANDO SEI IN RITARDO? MA CHI TI CREDE CHE ARRIVI ALLE FESTE UN GIORNO PRIMA - Obriensgirl__ : “Con Luca ..” “Chi è Luca? “ AHAHA Ginevra hai fuori un fidanzato magari di nome Luca? #uominiedonne - andrea_ginevra : RT @Strolga2: E mi chiedo quanto dolore si celi dietro chi non ha più fiducia in nessuno! -