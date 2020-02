Caos Barcellona: Abidal in riunione con Bartomeu, possibile addio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Caos Barcellona, Abidal viene convocato d’urgenza dal presidente Bartomeu. possibile addio per il francese Continua il Caos in casa Barcellona. Nelle scorse ore, infatti, c’era stato uno scontro tra Lionel Messi ed Eric Abidal. Il dirigente francese aveva accusato i giocatori catalani di scarso impegno nell’ultimo periodo. Pronta la risposta del numero dieci: «I dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere». Secondo quanto riportato da RAC1, il presidente Bartomeu avrebbe convocato il dirigente francese, nelle prossime ore ci dovrebbe essere una riunione urgente tra i due. possibile addio tra le parti, le dichiarazioni dell’ex calciatore blaugrana non sono piaciute al ... calcionews24

DiMarzio : #Barcellona, #Messi attacca #Abidal: 'Si prenda le sue responsabilità'????? - CorSport : #Messi attacca pubblicamente #Abidal: è caos al #Barcellona ?? - paoloalemao : @StaffBauscia Il Barcellona è nel caos. Come la Catalunia. -