Brescia, adesso è ufficiale: esonero bis per Corini, a breve la firma di Diego Lopez (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso club lombardo sul proprio sito: “Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”. Si tratta del secondo esonero in stagione per Corini. Cellino ha già scelto il prossimo allenatore. Si tratta dell’ex Cagliari Diego Lopez. La firma dell’uruguayano è attesa a breve. Spalletti lancia frecciate all’Inter: “ha deciso di pagarmi per restare a casa…”, il retroscena sul MilanL'articolo Brescia, adesso è ufficiale: esonero bis per Corini, a breve la firma di Diego Lopez CalcioWeb. calcioweb.eu

