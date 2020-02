Bologna rinnovo Palacio: pronto un altro anno di contratto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) rinnovo Palacio, l’argentino sposa ancora il progetto Bologna. pronto un rinnovo annuale per l’attaccante sudamericano «Sapere che è carico e felice anche per il futuro è molto positivo per noi, da parte del club c’è naturalmente grande apertura nei suoi confronti». Parole di Riccardo Bigon, che al Corriere dello Sport ha rinnovato la sua fiducia al calciatore argentino, spiegando la posizione del club. Rodrigo Palacio, infatti, è pronto a firmare un rinnovo di contratto con il Bologna. Un altro anno, per poter guidare una squadra che sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

