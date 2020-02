Asimbonanga, cosa vuol dire la parola nella canzone di Leo Gassmann? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ha debuttato sul palco di Sanremo tra le nuove proposte sfidandosi con Fadi e proponendo al pubblico il brano “Va bene così“. La giuria demoscopica ha deciso di premiare Leo Gassmann che potrà partecipare alla finale insieme a Tecla: in molti si sono però chiesti il significato della parola conclusiva della sua canzone, ovvero “Asimbonanga“. Asimbonanga: la parola della canzone di Leo Gassmann L’espressione, più volta ripetuta da Leo, appartiene alla lingua zulu e significa: “Non lo abbiamo visto“. Ma soprattutto è il titolo della canzone sudamericana di Johnny Clegg, dedicata a Nelson Mandela e di omaggio ad altri tre personaggi simbolo della lotta contro l’apartheid e per la libertà. Il cantante è nato in Inghilterra, ha vissuto in Sudafrica ed è scomparso il 16 luglio 2019. Questo il ritornello ripetuto tre volte nel testo originale con la relativa ... notizie

manuelgiancale : RT @repubblica: 'Asimbonanga', cosa significa la parola nel brano di Leo Gassmann - repubblica : 'Asimbonanga', cosa significa la parola nel brano di Leo Gassmann -