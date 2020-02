Treni, Legambiente denuncia: “Pendolari campani, -44% in 7 anni” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Legambiente, attraverso il rapporto annuale ‘pendolaria’, scatta una fotografia per nulla positiva del trasporto ferroviario regionale. Legambiente afferma: “Per i 262.855 pendolari campani che, mediamente, ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare o a studiare la condizione del trasporto pubblico è sempre più drammatica. Con risultati inevitabili. Una vera debacle: dal 2011 al 2018 il calo dei pendolari è stato vertiginoso, passando dai 467.000 a 262.855 pari al 43,7% in meno, dato peggiore tra tutte le regioni italiane. In termini pratici sono oltre 204mila i pendolari che hanno abbandonato il trasporto pubblico per i mezzi privati, che significa una stima prudente di oltre 100mila automobili che in otto anni sono ritornate a circolare con più ingorghi e più smog”. Pendolaria, dal 2008 racconta numeri e ... anteprima24

