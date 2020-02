Torino, risoluzione consensuale con Mazzarri: Longo il sostituto (Di martedì 4 febbraio 2020) Ora è ufficiale: si separano le strade di Walter Mazzarri e del Torino. Dopo il pesante ko contro il Lecce, il patron granata ha scelto di esonerare il tecnico, con il quale è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale. “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di … L'articolo Torino, risoluzione consensuale con Mazzarri: Longo il sostituto calcioefinanza

