Sanremo 2020 prima serata anticipazioni: scaletta e ospiti 4 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020 prima serata anticipazioni. Ci siamo! Dopo mesi di attesa martedì 4 febbraio partirà il 70° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2020 prima serata anticipazioni In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della prima serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all’una e un quarto, quando andrà in onda in diretta il DopoFestival condotto da CCCC dal Casinò di Sanremo. Vediamo di seguito ospiti, scaletta e tutte le anticipazioni della prima serata del Festival di Sanremo 2020. Sanremo 2020 prima serata: la gara La serata inaugurale del 70° Festival di Sanremo vedrà i 12 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove ... cubemagazine

