Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: "Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “‘Se non vogliono essere stuprate devono smetterla di vestirsi da poco di buono’: questa ed altre frasi si sentono rivolgere le donne quando denunciano uno stupro”, così inizia il monologo di Rula Jebreal sul palco di Sanremo. “Noi donne non siamo mai innocenti... Negli ultimi due anni in media 88 donne al giorno hanno subito violenza, una ogni 15 minuti. Nell′80% dei casi il carnefice non deve bussare alla porta perché ha le chiavi di casa”. “Sono cresciuta in un orfanotrofio, insieme a centinaia di bambine: la sera ci raccontavamo le nostre storie tristi, che toglievano il sonno. Erano le storie delle nostre mamme: stuprate, uccise”, ha detto la giornalista sul palco dell’Ariston alternando il suo racconto a dati e citazioni di canzoni. “Mia madre ha perso il suo ultimo treno quando io avevo 5 ... huffingtonpost

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo -