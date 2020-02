Sanremo 2020, Fiorello apre vestito da Don Matteo e lancia frecciate a Renzi e Salvini (Di martedì 4 febbraio 2020) Fiorello era il più atteso del Festival di Sanremo 2020 e non si è fatto attendere. Come anticipato dalla scaletta ha regalato subito una grande apertura presentandosi vestito da prete scatenando l’ilarità del pubblico e scherzando senza peli sulla lingua: “Scambiatevi un segno di pace. L’Australia ha preso fuoco, il virus, Sanremo una disgrazia dietro l’altra. Mi sono vestito da prete non per essere blasfemo, chiedo al santo padre di non disdire il canone Rai. Questo è davvero un festival a rischio 15%, c’è poi un direttore di Rai 1 nuovo di zecca”. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, Fiorello apre vestito da Don Matteo: la gara parte con le nuove proposte Poi arriva il primo attacco politico diretto a Matteo Renzi e, soprattutto, Matteo Salvini: “Questo è l’abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia e solo questo fa il 35% con me ... giornalettismo

