Sanremo 2020 al via. Attesa per il monologo di Rula Jebreal. Poi Tiziano Ferro, Emma, Jessica Notaro (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020 ai nastri di partenza. Per la serata inaugurale del Festival Amadeus, oltre allo showman Fiorello e all’ospite fisso Tiziano Ferro, ha voluto al suo fianco Rula Jebreal e Diletta Leotta.La giornalista e scrittrice palestinese, in particolare, è protagonista di un monologo sulla violenza contro le donne. “Un tema apartitico e culturale importante”: queste le parole usate dalla Jebreal in conferenza stampa. Per quanto riguarda gli artisti in gara, la prima chiamata ad esibirsi tra i Campioni è Irene Grandi, seguita da (in ordine di uscita) Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi. Il giudizio delle performance spetta alla giuria demoscopica.Tra le Nuove Proposte, durante la prima serata si sfideranno due coppie: Eugenio in Via di Gioia contro ... huffingtonpost

