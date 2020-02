Sanremo 2020, Achille Lauro porta l’affresco di Giotto sul palco dell’Ariston (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro porta l’affresco di Giotto sul palco dell’Ariston Sul palco dell’Ariston, nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà. Per la sua seconda volta al Festival di Sanremo, Lauro porta sul palco una vera e propria rappresentazione teatrale, con la collaborazione di uno dei designer più apprezzati nel mondo, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Il quadro rappresentato nasce da una ricerca che Lauro e il suo team creativo hanno sviluppato nei mesi precedenti, e al Festival ha trovato il suo sbocco naturale con Gucci che ... tpi

