Salvini rivendica la citofonata: «Da quando sono passato io non ci sono più spacciatori al Pilastro» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Mi hanno chiamato le signore del Pilastro – dice Matteo Salvini in una diretta Facebook -, vi ricordate? Il quartiere dove sono successe tutte quelle polemiche. Bene, mi hanno detto che da quando sono passato io non si spaccia più nel quartiere». Insomma, il leader della Lega rivendica il risultato della citofonata nel quartiere di Bologna. LEGGI ANCHE > Salvini citofona al Pilastro, vandalizzata l’auto della donna che lo ha accompagnato spacciatori Pilastro, Matteo Salvini dice da quando è passato lui non ci sono più Mentre i Carabinieri scoprono vicino al Pilastro di Bologna (e li ringrazio!) un casolare spacciato per sede di un’associazione per immigrati ma trasformato in dormitorio abusivo, con tanto di droga e auto rubate. pic.twitter.com/tm3nunZskM — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) February 3, 2020 Il leader della Lega si è riagganciato a un fatto di cronaca ... giornalettismo

Sono le Venti - Conte sul Nove : “Gregoretti? Ho già chiarito mio coinvolgimento. Salvini ha rivendicato sua competenza specifica su sbarco” : “Ho già chiarito sul mio coinvolgimento, poi non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini , della Giunta o dell’Aula”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte , ospite in collegamento di “ Sono le Venti ”, la nuova trasmissione d’informazione di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì sul Nove . “In questo caso – ha aggiunto – il ministro aveva fatto approvare un Decreto sicurezza bis. Salvini ha ...

Salvini rivendica il merito per il calo degli sbarchi nel 2019 : “Il governo pensa che gli italiani siano scemi” : Salvini rivendica il calo degli sbarchi Matteo Salvini rivendica il merito per il calo degli sbarchi nel 2019 . “È ufficiale: il governo non solo perde penosamente pezzi, ma pensa che gli italiani siano scemi, visto che vanta come proprio successo il dimezzamento degli sbarchi nel 2019 rispetto all’anno precedente”, scrive il leader della Lega commentando i dati diffusi negli ultimi giorni. “Peccato – aggiunge Salvini ...

Pensioni ultima ora : Salvini rivendica i risultati di Quota 100 : Pensioni ultima ora: Salvini rivendica i risultati di Quota 100 Pensioni ultima ora – Il tema previdenziale e l’impulso dato all’ok di Quota 100 da parte del governo giallo-verde di cui ha fatto parte la Lega restano dei forti cavalli di battaglia per Matteo Salvini. Ancora una volta il leader del centrodestra ha voluto sottolineare il ruolo giocato nell’approvazione alla misura di pensione anticipata attualmente in ...

news_modena : Salvini rivendica la citofonata: 'Le mamme mi hanno ringraziato' - DiegoCossu75 : @RealPiccinini Seeee Sandro ma lo mandano in quanto tecnica rodata del prevaricatore. Vale per tutti dalla politica… - Max_Pacca73 : Giorgia Meloni rivendica il primato politico nel definirsi di 'destra'. E intanto Fdi vola nei sondaggi Meloni “coa… -