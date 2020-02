Retroscena Spalletti: «Il Milan mi voleva, l’Inter ha voluto pagarmi per stare a casa» (Di martedì 4 febbraio 2020) L’indiscrezione non è una novità assoluta, ma il Retroscena ufficializzato dalla bocca di Luciano Spalletti ha tutto un altro sapore e mette altro pepe sul derby di domenica sera a San Siro tra Inter e Milan. «Il Napoli non mi ha mai contattato, il club che mi voleva era il Milan – ha detto in serata Spalletti a Castellammare di Stabia durante gli Italian Sport Awards -. Il finale lo conoscete. E’ stato deciso di pagarmi per restare a casa». Insomma, stando a quanto raccontato da Spalletti, l’Inter avrebbe preferito tenere a libro paga l’allenatore piuttosto che liberarlo per i cugini. In verità, subito dopo l’esonero di Marco Giampaolo e prima della ufficializzazione di Stefano Pioli, era circolata un’altra indiscrezione secondo cui Spalletti non si sarebbe accordato con l’Inter sulla buonuscita. Sul futuro Spalletti è sibillino, ma ... open.online

