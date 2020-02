Protestano gli interinali dell’Eav. L’azienda: ‘Impossibile assumere se non per concorso’ (Di martedì 4 febbraio 2020) I lavoratori interinali dell'Eav Protestano a Porta Nolana e chiedono di essere regolarizzati. L'Eav si difende: "Impossibile essere assunti se non attraverso procedure selettive pubbliche". Umberto De Gregorio: "Possono restare incatenati anche tutta la vita, ma questo è l'unico modo per essere assunti". fanpage

