Parrucche gratis per le donne malate di cancro: paga la regione (Di martedì 4 febbraio 2020) Le pazienti oncologiche che scelgono di indossare una parrucca potranno contare – in Emilia Romagna – su un contributo di 400 euro. Il contributo sarà indipendente dall’Isee e dalla situazione reddituale della paziente. Potranno beneficiarne le donne in cura residenti in Emilia-Romagna. Le donne alle prese con le terapie antitumorali potranno contare su un piccolo ma importante aiuto, almeno sul piano psicologico: la regione Emilia Romagna infatti sei giorni fa ha approvato una norma che prevede l'erogazione di un contributo fino a 400 euro per le pazienti oncologiche che vorranno indossare una parrucca. Il provvedimento è valido dal primo settembre ed entro la fine del mese le aziende sanitarie renderanno disponibili (on line e nelle proprie strutture) i moduli per presentare la richiesta di finanziamento. In questi giorni, infatti, l’assessorato ... howtodofor

