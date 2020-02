Nusr-Et sbarca a Milano: la star di Instagram Salt Bae potrebbe aprire un ristorante in città (Di martedì 4 febbraio 2020) potrebbe aprire presto un ristorante a Milano, il re di Instagram Salt Bae diventato famoso grazie al suo iconico gesto col quale sala la carne servita nei suoi ristoranti. Nusret Gökçe è stato infatti avvistato nel capoluogo lombardo con il suo team alla ricerca di una location per una futura apertura. fanpage

