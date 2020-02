Nicola è scomparso nel nulla: inghiottito dal buio da oltre un mese, cresce l'angoscia (Di martedì 4 febbraio 2020) Apprensione per Nicola Gosetti, 36 anni, che è scomparso da più di un mese da Prevalle, Brescia, dove vive in via IV... today

Today_it : Nicola è scomparso nel nulla: inghiottito dal buio da oltre un mese, cresce l'angoscia - UFootnotes : 'E ti dico, da una parte, che la fedeltà a un oggetto scomparso e irrimediabilmente perduto - irrimediabilmente per… - Nicola_Fu : RT @unviveur: È successa una di quelle cose super simpatiche: a 24h dal trasloco il proprietario della nuova casa è scomparso. Quindi mi ri… -