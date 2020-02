MotoGP, Test Sepang 2020: Danilo Petrucci, inizia l’anno della verità. Servono risultati o rischia l’addio dalla Ducati (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 luglio è un giorno particolare per gli Stati Uniti d’America, festa nazionale che commemora l’adozione della Dichiarazione d’indipendenza del 1776. Nello stesso giorno dell’anno passato Danilo Petrucci ha potuto festeggiare il rinnovo di contratto con Ducati, avendo una nuova chance nel team ufficiale per il 2020 insieme ad Andrea Dovizioso. A Borgo Panigale si è scelto di dar continuità allo status quo e l’umbro sa di avere un’opportunità da sfruttare a ogni costo. Un 2019 con il picco del Mugello, ma con soli tre podi per il centauro nostrano. La dirigenza qualcosa di più si aspettava ed egli stesso, sesto nella classifica generale dei piloti a 93 lunghezze dal team-mate, soddisfatto non poteva esserlo. Criticità importanti per lui, incapace di trovare la giusta direzione con l’assetto da gara. Lo stile di guida di Petrucci, così ... oasport

