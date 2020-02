Leo Gassman a Sanremo Giovani: testo e video di «Vai bene così» (Di martedì 4 febbraio 2020) Leo Gassman Tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 anche Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del celebre Vittorio. Leo si presenta nella città dei fiori con Vai bene così, un brano autoconsolatorio che sprona a non arrendersi mai davanti alle difficoltà e ad affrontare la vita in modo positivo, prendendo tutto con maggiore leggerezza e con lo sguardo rivolto ai giorni migliori. Chi è Leo Gassman Leo Gassman nasce a Roma il 22 novembre del 1998. Una famiglia di artisti, e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per ben cinque anni. Conclusi gli studi classici, decide di cambiare e mettersi a studiare canto. A 14 anni vince un concorso di interpreti organizzato da Marco Rinalduzzi, noto chitarrista e produttore nella scena nazionale. All’età di 19 anni Leo viene selezionato ... davidemaggio

