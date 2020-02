Inflazione, a gennaio lieve accelerazione: 0,6%. Nel paniere Istat entrano auto elettriche, sushi take away, monopattini ed estetista per uomo (Di martedì 4 febbraio 2020) A gennaio l’Inflazione registra un aumento dello 0,2% rispetto al mese scorso e dello 0,6% su base annua (da +0,5% di dicembre). Lo rileva l’Istat nella prima stima, parlando di una lieve accelerazione che corrisponde al secondo aumento consecutivo. L’Istituto, come ogni anno, ha aggiornato il paniere di riferimento per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo. Tra i nuovi prodotti inseriti ci sono le auto elettriche e ibride-elettriche, sia nuove che usate, il monopattino elettrico, nel segmento di consumo riguardante le biciclette, il Sushi take away, che arricchisce il segmento Fast food e servizi di ristorazione take away, ma anche la consegna pasti a domicilio. Sul rialzo dell’Inflazione incide il rincaro dei carburanti, ma alla base della leggera ripresa non ci sono solo le componenti volatili. La lieve accelerazione, spiega l’Istat, è imputabile ... ilfattoquotidiano

